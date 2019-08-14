Авиакомпания Norwegian закрывает трансатлантические рейсы из-за "приземления" Boeing 737 MAX

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
Norwegian Boeing 737 max (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Авиакомпания Norwegian закрывает трансатлантические рейсы из-за "приземления" Boeing 737 MAX

Крупный скандинавский лоукостер – авиакомпания Norwegian Air – заявил об отказе от трансатлантических перелетов между Ирландией и США/Канадой, обвинив в этом вынужденном решении "приземление" самолетов Boeing 737 MAX – именно этот тип использовался Norwegian на данных рейсах.
Читайте также:

"Мы пришли к выводу, что эти маршруты больше не являются жизнеспособными с коммерческой точки зрения", - говорится в сообщении бюджетного перевозчика. Всего у компании было шесть различных трансатлантических маршрутов – последний рейс будет совершен 15 сентября.

"С марта мы неустанно стремимся свести к минимум влияние ситуации на наших клиентов, привлекая дополнительные самолеты к обслуживанию этих рейсов. Однако сроки возвращения Boeing 737 MAX остаются неопределенными, поэтому мы вынуждены принять данное решение", - отметил Мэтью Вуд, старший вице-президент перевозчика.

Напомним, авиационные власти по всему миру приземлили модель Boeing 737 MAX после двух катастроф (в октябре 2018 и марте 2019), в которых погибли 350 человек. Предположительно, причиной стал дефект программного обеспечения. Boeing работает над обновлением ПО и устранением дефектов. По словам главы корпорации Денниса Мюленбурга, уже в сентябре компания будет готова к испытаниям со стороны авиационных властей, вернуть в небо самолеты Boeing надеется к новому году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Авиакомпания Norwegian закрывает трансатлантические рейсы из-за "приземления" Boeing 737 MAX

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Norwegian, Boeing 737 MAX, трансатлантические рейсы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.09.2019 10:45 Мск Глава Boeing считает, что самолеты 737 MAX сначала вернутся в американское небо, а потом уж в европейское
Ранее 27.08.2019 08:52 Мск К Boeing подали первый иск из-за "приземления" 737 MAX. Истец – "дочка" Ростеха
Ранее 23.08.2019 10:58 Мск Boeing собирается выпускать по 57 самолетов линейки 737 ежемесячно к середине следующего года
Ранее 23.08.2019 10:35 Мск Авиационные власти США наберут пилотов со всего мира для испытаний Boeing 737 MAX

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.08.2019 07:13 Мск Глава Boeing лично испытывает 737 MAX с обновленным программным обеспечением
Ранее 25.07.2019 07:27 Мск Boeing несет рекордные убытки: компания рассматривает возможность приостановки производства 737 MAX

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети