Авиакомпания Norwegian закрывает трансатлантические рейсы из-за "приземления" Boeing 737 MAX

Крупный скандинавский лоукостер – авиакомпания Norwegian Air – заявил об отказе от трансатлантических перелетов между Ирландией и США/Канадой, обвинив в этом вынужденном решении "приземление" самолетов Boeing 737 MAX – именно этот тип использовался Norwegian на данных рейсах.

"Мы пришли к выводу, что эти маршруты больше не являются жизнеспособными с коммерческой точки зрения", - говорится в сообщении бюджетного перевозчика. Всего у компании было шесть различных трансатлантических маршрутов – последний рейс будет совершен 15 сентября.

"С марта мы неустанно стремимся свести к минимум влияние ситуации на наших клиентов, привлекая дополнительные самолеты к обслуживанию этих рейсов. Однако сроки возвращения Boeing 737 MAX остаются неопределенными, поэтому мы вынуждены принять данное решение", - отметил Мэтью Вуд, старший вице-президент перевозчика.

Напомним, авиационные власти по всему миру приземлили модель Boeing 737 MAX после двух катастроф (в октябре 2018 и марте 2019), в которых погибли 350 человек. Предположительно, причиной стал дефект программного обеспечения. Boeing работает над обновлением ПО и устранением дефектов. По словам главы корпорации Денниса Мюленбурга, уже в сентябре компания будет готова к испытаниям со стороны авиационных властей, вернуть в небо самолеты Boeing надеется к новому году.