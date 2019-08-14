На Оби экипаж теплохода спас шедшее на камни судно с 50 пассажирами
На реке Обь под Барнаулом экипаж теплохода спас пассажирское судно, которое неслось на камни.
По данным СМИ, принадлежащий частной организации теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление.
Предотвратить крушение удалось экипажу другого теплохода, который находился рядом.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК начало процессуальную проверку, сообщили Накануне.RU в ведомстве.
Напомним, вчера на теплоходе в Нижегородской области произошел пожар. Судно загорелось в затоне Сибирский, оно находилось на ремонте и с 2018 года не эксплуатировалось, людей на нем не было.
Пожар, который тушили по повышенному номер сложности, был локализован на площади 600 кв.м.