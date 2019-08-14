05 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
теплоход туризм корабль судно река (2008) | Фото: www.turist.evpator.org

На Оби экипаж теплохода спас шедшее на камни судно с 50 пассажирами

На реке Обь под Барнаулом экипаж теплохода спас пассажирское судно, которое неслось на камни.

По данным СМИ, принадлежащий частной организации теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление.

Предотвратить крушение удалось экипажу другого теплохода, который находился рядом.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК начало процессуальную проверку, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Напомним, вчера на теплоходе в Нижегородской области произошел пожар. Судно загорелось в затоне Сибирский, оно находилось на ремонте и с 2018 года не эксплуатировалось, людей на нем не было.

Пожар, который тушили по повышенному номер сложности, был локализован на площади 600 кв.м.

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На Оби экипаж теплохода спас шедшее на камни судно с 50 пассажирами

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Теги: теплоход, обь, камни



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