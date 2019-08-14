На Среднем Урале начинается суд над женщиной-водителем, которая сбила девушек, вернулась и переехала одну еще раз

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела женщины, которая в поселке Белоярский на автомобиле сбила двух девушек.

Напомним, все случилось вечером 6 апреля: женщина-автомобилист наехала на девушек, которые шли вдоль дороги. Полицейские по "горячим следам" задержали виновницу ДТП, она оказалась пьяна. Пострадавших с травмами доставили в реанимацию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина обвиняется по статье УК РФ "Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление". Расследование показало, что после того, как автоледи сбила пешеходов, то вернулась и переехала одну из девушек еще раз. В результате одной пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, второй – средней тяжести.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Белоярский районный суд. Женщине может грозить до 15 лет реального лишения свободы.