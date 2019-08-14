05 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Ямальскому оленеводу грозит 10 лет колонии за пьяное нападение с ножом на соседский чум

На Ямале недалеко от фактории Матюй-Сале оленевод напал на соседа из-за старых обид, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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Вечером 19 июля недалеко от расположенной в Гыданской тундре фактории Матюй-Сале 25-летний нетрезвый оленевод решил отомстить 18-летнему племяннику соседа за прошлую обиду. Злоумышленник пришёл в соседский чум, устроил скандал и ударил обидчика пустой стеклянной бутылкой по руке. "Оружие" разбилось, поранив жертву.

Вскоре, "догнавшись" бутылкой водки и вооружившись ножом, скандалист вновь пошёл к соседям и стал угрожать жертве. Началась потасовка, незваный гость ударил потерпевшего ножом в ногу и руку. После нападавший сбежал в тундру, и вернулся в свой чум через несколько дней.

Пострадавшего санавиацией госпитализировали. Раны медики посчитали опасными для жизни. Уголовное дело буйного оленевода ушло в суд. Во время расследования он помирился с жертвой.

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Ямальскому оленеводу грозит 10 лет колонии за пьяное нападение с ножом на соседский чум

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Теги: чум, оленевод, нападение



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