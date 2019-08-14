05 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

В зауральском селе молодой парень запинал до смерти кота

Житель деревни Зубаревка в Звериноголовском районе Курганской области Иван Безшлеев опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой он насмерть запинывает ногами кота.

"Догнал скотину и за**ярил", - говорит Иван на видео.

После того, как его поступок стал доступен общественности, Иван удалил свой аккаунт в соцсети "Вконтакте".

Сейчас полиция проводит проверку. Видеозапись имеется в распоряжении правоохранительных органов.

"Сообщение по данному факту зарегистрировано в дежурной части отделения полиции "Звериноголовское" межмуниципального отдела МВД России "Притобольный". На место происшествия направлен участковый уполномоченный полиции. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

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В зауральском селе молодой парень запинал до смерти кота

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Теги: Иван Безшлеев, Зубаревка, кот, убийство, полиция, смерть, животное



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Развитие сюжета:

Ранее 14.08.2019 16:41 Мск Зауральский живодер, который забил ногами кота, признался в содеянном

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