05 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Аэропорт Гонконга закрылся из-за &quot;забастовки&quot; в главном терминале (2019) | Фото: Накануне.RU

В аэропорту Гонконга запретили проведение акций протеста

Суд Гонконга запретил проведение акций протеста в городском аэропорту, за исключением двух специально выделенных мест в зоне прибытия. Временное постановление суда запретило любую преднамеренную деятельность, способную заблокировать пути в аэропорту или на подъездах к нему.

Отведённые для пикетов места расположены вблизи выходов и отмечены жёлтой лентой.

В конце прошлой недели в аэропорту Гонконга – одном из самых загруженных в мире, стали собираться демонстранты, собиравшиеся рассказать гостям города о причинах своего недовольства властью. Однако в итоге толпа демонстрантов фактически парализовала работу воздушной гавани. Множество рейсов было отменено или перенесено, вернуться к штатному расписанию пока не удаётся.

Вчера вечером демонстранты также захватили корреспондента издания Global Times, которого заподозрили в работе на китайские спецслужбы. Заложника пришлось отбивать полиции.

Как сообщает South China Morning post, сейчас в аэропорту осталось только несколько десятков митингующих.

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В аэропорту Гонконга запретили проведение акций протеста

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Теги: Гонконг, аэропорт, протестующие



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