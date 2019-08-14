В аэропорту Гонконга запретили проведение акций протеста

Суд Гонконга запретил проведение акций протеста в городском аэропорту, за исключением двух специально выделенных мест в зоне прибытия. Временное постановление суда запретило любую преднамеренную деятельность, способную заблокировать пути в аэропорту или на подъездах к нему.

Отведённые для пикетов места расположены вблизи выходов и отмечены жёлтой лентой.

В конце прошлой недели в аэропорту Гонконга – одном из самых загруженных в мире, стали собираться демонстранты, собиравшиеся рассказать гостям города о причинах своего недовольства властью. Однако в итоге толпа демонстрантов фактически парализовала работу воздушной гавани. Множество рейсов было отменено или перенесено, вернуться к штатному расписанию пока не удаётся.

Вчера вечером демонстранты также захватили корреспондента издания Global Times, которого заподозрили в работе на китайские спецслужбы. Заложника пришлось отбивать полиции.

Как сообщает South China Morning post, сейчас в аэропорту осталось только несколько десятков митингующих.