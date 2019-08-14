В Комсомольске-на-Амуре паводок угрожает авиазаводу

В Хабаровском крае готовятся к четвертой волне паводка, которая, по данным синоптиков, придет в регион примерно к 19 августа.

Уровень Амура, вопреки предыдущим прогнозам, вырастет еще почти на метр - до 630-680 см, сообщает пресс-служба правительства края.

Власти экстренно возводят в Хабаровске еще одну временную дамбу. Сооружение строят на набережной стадиона имени Ленина в районе Яхт-клуба.

В регионе, напомним, действует режим ЧС, введенный в конце июля. Сообщалось, что в Хабаровске срочно производится отсыпка защитной дамбы, которая позволит защитить город от 10-метровой волны паводка.

В Комсомольске-на-Амуре к 25 августа уровень реки тоже может подняться до критической отметки в 680 см. В городе есть риск подтопления территории авиазавода. Защитить предприятие от воды планируют с помощью наливных дамб, доставленных МЧС.

Губернатор края Сергей Фургал доложил главе МЧС Евгению Зиничеву, что при новых уровнях может затопить 470 домов в 43 населенных пунктах региона, 3778 дач.

При самом неблагоприятном сценарии пострадать от паводка могут 18,5 тыс. человек, сообщает Regnum.

На прошлой неделе на островной части Хабаровска были подтоплены более 900 дачных участков. Некоторые из них ранее уже были заброшены и сейчас пустуют.

Ранее село Удское - старейшее русское поселение в Хабаровском крае – частично ушло под воду в результате сильнейшего разлива реки Уда. Жители села сообщают, что такого сильного наводнения не припомнят за всю историю.