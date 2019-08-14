Стали известны подробности о состоянии Дельфина – накануне певцу вызвали "скорую помощь"

Состояние певца Андрея Лысикова, более известного как Дельфин, не вызывает опасений. Об этом со ссылкой на менеджера артиста сообщает Пятый канал. В то же время представитель звезды не рассказал, что именно произошло накануне с его подопечным.

Читайте также: Певца Дельфина не пустили на Украину

Напомним, во вторник, 13 августа, экс-солисту "Мальчишника" стало плохо во время работы в звукозаписывающей студии. Он начал терять сознание и коллеги вызвали ему "скорую помощь".

"Сейчас уже все хорошо, повода для беспокойства нет. Андрей продолжает работать, записывает новые пластинки", - заявил представитель Дельфина. Он также пояснил необходимость внезапного вызова врача тем, что артисты — тоже люди, и "всегда что-то может произойти".