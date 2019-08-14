Александровский машзавод получил прокурорское представление за нарушения при содержании медведя

Прокуратура Березников внесла представление руководству Александровского машзавода из-за нарушений при содержании медведя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Медведь живёт в клетке на территории предприятия. Прокурорская проверка показала, что с хищником свободно может пообщаться любой желающий – руководство завода никак не оградило его жилище от посторонних, которые кормят медведя с рук.

Березниковский межрайонный природоохранный прокурор внёс руководству машзавода представление. Оно находится на рассмотрении.