"Краснодар" обыграл на выезде "Порту" и продолжит борьбу в Лиге чемпионов
Футбольный клуб "Краснодар" обыграл португальский "Порту" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
"Быки" открыли счёт на 3-й минуте - отличился голландский полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена. На 13-й минуте преимущество гостей удвоил Магомед-Шапи Сулейманов, реализовавший выход один на один с вратарём. На 33-й минуте Сулейманов оформил дубль, пробив из-за штрафной с левой ноги в дальний угол.
На 57-й минуте отличился вышедший на замену экс-игрок "Спартака" Зе Луиш, замкнувший подачу с фланга точный ударом головой. После точного выстрела на 77-й минуте Луиса Диаса отставание португальцев сократилось до минимума. Тем не менее, победный счёт "быкам" удалось сохранить до конца встречи.
Напомним, что в первом матче в России победу одержала португальская команда - 0:1. За счёт большего числа голов на чужом поле дальше проходит "Краснодар".
🔥 Winners 🔥#ПортуКраснодар -2:3 pic.twitter.com/pB6gW8tDAl— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 13, 2019
В раунде плей-офф ЛЧ российский клуб сыграет с греческим "Олимпиакосом".
ДААААААА! Мы побеждаем в Португалии и по сумме двух матчей выходим в раунд плей-офф #ЛЧ!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 13, 2019
Там встретимся с "Олимпиакосом".#ПортуКраснодар - 2:3 pic.twitter.com/nvzGgjZovC