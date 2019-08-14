"Краснодар" обыграл на выезде "Порту" и продолжит борьбу в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Краснодар" обыграл португальский "Порту" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

"Быки" открыли счёт на 3-й минуте - отличился голландский полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена. На 13-й минуте преимущество гостей удвоил Магомед-Шапи Сулейманов, реализовавший выход один на один с вратарём. На 33-й минуте Сулейманов оформил дубль, пробив из-за штрафной с левой ноги в дальний угол.

На 57-й минуте отличился вышедший на замену экс-игрок "Спартака" Зе Луиш, замкнувший подачу с фланга точный ударом головой. После точного выстрела на 77-й минуте Луиса Диаса отставание португальцев сократилось до минимума. Тем не менее, победный счёт "быкам" удалось сохранить до конца встречи.

Напомним, что в первом матче в России победу одержала португальская команда - 0:1. За счёт большего числа голов на чужом поле дальше проходит "Краснодар".

В раунде плей-офф ЛЧ российский клуб сыграет с греческим "Олимпиакосом".