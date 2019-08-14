05 Сентября 2020
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новоуральск администрация города табличка (2004) | Фото: Накануне.ru

Жители Новоуральска пожаловались на странный дым, накрывший город

Жители закрытого Новоуральска пожаловались на странный дым, накрывший город. На местном предприятии уверяют, что никаких ЧП не было.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения о дыме появились во вторник вечером в соцсетях.

"Желто-зеленый дым над прудом: выхлоп с завода Б из поселка Верх-Нейвинск", - сообщил один из подписчиков сообщества "Новости Новоуральска", приложив фото и видео.

Дым в Новоуральске(2019)|Фото: vk.com/novouralsk_news

Другие пользователи предположили, что случилось ЧП. Позже на предприятии "Уралэлектромедь" (завод Б) объяснили, откуда взялся дым. Как сообщает Новоуральский городской портал, по словам специалистов, никаких происшествий на производстве не было.

По заявлению сотрудников предприятия дым абсолютно безопасен, а его появление было связано с плановыми работами по очистке технического оборудования. Утверждается, что на качество атмосферного воздуха ситуация не повлияла.

Как сообщало Накануне.RU, весной этого года на одном из предприятий Новоуральска в шкафчике у рабочего нашли целый арсенал оружия.

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Жители Новоуральска пожаловались на странный дым, накрывший город

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Теги: дым, Новоуральск, завод



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