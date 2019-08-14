Власти Перми будут искать нового инвестора для строительства крематория

Концессионное соглашение с "Торговый дом Пушкарский" по строительству в Перми крематория так и не было заключено. Как сообщили Накануне.RU в администрации города, будет объявлен повторный конкурс для поиска инвестора.

"Торговому дому Пушкарский" было отправлено соответствующее уведомление.

Причиной отказа от подписания соглашения стало то, что инвестор не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. В мэрии отмечают, что отсутствие гарантий ставит под сомнение финансовые возможности компании, а потому лучше объявить конкурс повторно, чем потом в случае неисполнения обязательств заходить в расторжение договора в судебном порядке.

Напомним, администрация Перми объявила конкурс на право заключения концессии еще в марте 2018 года. Из-за отсутствия интереса со стороны инвестора были изменены условия соглашения с концессионером. Объем вложений в объект снизился с 338 млн до 199 млн руб., а цена аренды земли уменьшилась с 4% от кадастровой стоимости до 0,3%.

Во время конкурса поступила заявка от единственного участника конкурса - пермской компании "Торговый дом Пушкарский". Заявка признана соответствующей требованиям. Инвестор должен был завершить начатое в 2013 году строительство крематория и в течение трех лет с даты подписания соглашения ввести объекты в эксплуатацию.

Планировалось, что концессионное соглашение заключат в декабре 2018 г.