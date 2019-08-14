В Facebook признались, что прослушивали и расшифровывали личные записи пользователей

Компания Facebook признала, что прослушивала сообщения пользователей, в том числе те, которые люди отправляли в личных чатах. Как сообщает Bloomberg, прослушка была отдана на аутсорсинг – за расшифровку сообщений FB платила сотням сторонних подрядчиков.

Агентство ссылается на слова сотрудников, занимавшихся расшифровкой. Они не знают, зачем эти расшифровки понадобились Facebook, также они не знали при каких обстоятельствах были записаны аудиоролики и как они были получены.

В Facebook заявили, что больше не будут расшифровывать записи пользователей. "Также как Apple и Google, мы приостановили проверку звука более недели назад", - заявила компания. Также владельцы соцсетей отмечают, что пользователи сами дали согласие на расшифровку своих записией, выбрав соответствующую опцию в приложении Messenger Facebook. А расшифровки нужны чтобы проверить – правильно ли их интерпретировал искусственный интеллект (то есть записи еще и дают послушать искусственному интеллекту).