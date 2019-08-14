05 Сентября 2020
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В Facebook признались, что прослушивали и расшифровывали личные записи пользователей

Компания Facebook признала, что прослушивала сообщения пользователей, в том числе те, которые люди отправляли в личных чатах. Как сообщает Bloomberg, прослушка была отдана на аутсорсинг – за расшифровку сообщений FB платила сотням сторонних подрядчиков.
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Агентство ссылается на слова сотрудников, занимавшихся расшифровкой. Они не знают, зачем эти расшифровки понадобились Facebook, также они не знали при каких обстоятельствах были записаны аудиоролики и как они были получены.

В Facebook заявили, что больше не будут расшифровывать записи пользователей. "Также как Apple и Google, мы приостановили проверку звука более недели назад", - заявила компания. Также владельцы соцсетей отмечают, что пользователи сами дали согласие на расшифровку своих записией, выбрав соответствующую опцию в приложении Messenger Facebook. А расшифровки нужны чтобы проверить – правильно ли их интерпретировал искусственный интеллект (то есть записи еще и дают послушать искусственному интеллекту).

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В Facebook признались, что прослушивали и расшифровывали личные записи пользователей

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Теги: facebook, прослушка, личные сообщения, искусственный интеллект



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