В Омской области в лесу потерялся 3-летний малыш, которого родители оставили одного в машине

В лесу в Омской области потерялся 3-летний мальчик.

Его родители вместе с ним приехали в лес днем 13 августа собирать ягоды, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Омской области.

Инцидент произошел в Большереченском районе региона. Родители оставили его в машине одного, а сами ушли собирать ягоды. Вернувшись, как говорят мама и папа, через 15 минут, они увидели, что их сына в машине нет.

Родители сами на протяжении трех часов искали ребенка, потом обратились в полицию.

Сейчас малыша ищут волонтеры, следователи СК, сотрудники Росгвардии и полиция. Также в поисках задействовали авиацию и кинологов с собаками.