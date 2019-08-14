В Нефтеюганском районе произошла массовая авария, в которой погибли люди

Смертельная авария произошла на одной из трасс Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

В 22.40 13 августа на 20 км подъезда к Сургуту столкнулись "Рено Логан", "Лада Веста" и "УАЗ Патриот". По предварительным данным, ехавший из Сургута в Нефтеюганск водитель "Рено" по неизвестной причине вывел машину на "встречку", где его автомобиль столкнулся с "Ладой", которую отбросило на "УАЗ Патриот".

Погибли на месте 51-летний пассажир "Весты" и 47-летний водитель "Логана". Водитель "Лады" и два пассажира "Рено" госпитализированы с различными травмами. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.