05 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Массовая авария двое погибших подъезд к Сургуту (2019) | Фото: УМВД по ХМАО

В Нефтеюганском районе произошла массовая авария, в которой погибли люди

Смертельная авария произошла на одной из трасс Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

В 22.40 13 августа на 20 км подъезда к Сургуту столкнулись "Рено Логан", "Лада Веста" и "УАЗ Патриот". По предварительным данным, ехавший из Сургута в Нефтеюганск водитель "Рено" по неизвестной причине вывел машину на "встречку", где его автомобиль столкнулся с "Ладой", которую отбросило на "УАЗ Патриот".

Погибли на месте 51-летний пассажир "Весты" и 47-летний водитель "Логана". Водитель "Лады" и два пассажира "Рено" госпитализированы с различными травмами. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Массовая авария двое погибших подъезд к Сургуту(2019)|Фото: УМВД по ХМАО

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В Нефтеюганском районе произошла массовая авария, в которой погибли люди

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Теги: подъезд к Сургуту, массовая авария, погибшие, пострадавшие



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