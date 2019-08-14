США усомнились в возможности продлить СНВ-3 после взрыва под Северодвинском

Разработки Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считает Белый дом.

Источник Reuters в администрации президента США заявил, что взрыв 8 августа в Архангельской области был связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты.

При этом источник отметил, что у него нет подтверждений этой версии, пишет Regnum. Вашингтон пока не может однозначно заключить, носил ли взрыв радиоактивный характер.

Действующий договор СНВ-3 остается в силе до февраля 2021 г., ранее глава России заявлял, что страна не будет продлевать его, если в этом нет заинтересованности.

Напомним, президент США Дональд Трамп после ЧП под Северодвинском заявил, что США извлекут уроки из неудачного пуска российской ракеты "Буревестник". По его словам, именно она стала причиной трагедии на военном полигоне ВМФ в Архангельской области, в результате которой погибли пять сотрудников "Росатома" и трое получили травмы.

"Буревестником" была названа знаменитая крылатая ракета с ядерным двигателем, которую Владимир Путин представил во время своего послания Федеральному собранию в 2018 году. Тогда же был представлен ракетный комплекс "Авангард" с планирующим гиперзвуковым блоком.

Российский "Авангард", который неуязвим для американской ПВО, называют наиболее современным вооружением. Это новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой.

В США уже признавали, что не обладают силами и средствами для защиты от российских или китайских систем гиперзвукового вооружения.