Авиационные власти США запретили к провозу на самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    полупальто мужское демисезонное ссылки

Наука и техника За рубежом
MacBook Pro ноутбук макбук офис лэптоп компьютер клавиатура (2019) | Фото:Pixabay

Авиационные власти США запретили к провозу на самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на провоз в самолетах некоторых моделей лэптопов MacBook Pro. Речь идет о ноутбуках с дисплеем Retina, выпущенных в 2015 году – по некоторым данным, литиевая батарея этих устройств может перегреваться и создавать угрозу пожарной безопасности.  Как отмечает издание The Verge, эта мера похожа на ограничение, которое вводилось в отношении Samsung Galaxy Note 7.

СМИ отмечают, что мера может быть достаточно сложной в реализации. В отличие от Samsung Note 7, который обладал особенными конструктивными характеристиками, 15-дюймовый MacBook Pro 2015 года ничем не отличается от ноутбуков других годов выпуска. Пока не ясно, как именно сотрудники аэропортов и авиакомпаний будут выявлять потенциально опасные гаджеты.

В Apple, впрочем, отметили, что на странице поддержки клиентов пользователи могут ввести серийный номер своего ноутбука и узнать его характеристики, в том числе запрещен ли он к провозу на самолете.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Авиационные власти США запретили к провозу на самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: macbook pro, запрет, самолет, литиевая батарея



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети