Авиационные власти США запретили к провозу на самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на провоз в самолетах некоторых моделей лэптопов MacBook Pro. Речь идет о ноутбуках с дисплеем Retina, выпущенных в 2015 году – по некоторым данным, литиевая батарея этих устройств может перегреваться и создавать угрозу пожарной безопасности. Как отмечает издание The Verge, эта мера похожа на ограничение, которое вводилось в отношении Samsung Galaxy Note 7.

СМИ отмечают, что мера может быть достаточно сложной в реализации. В отличие от Samsung Note 7, который обладал особенными конструктивными характеристиками, 15-дюймовый MacBook Pro 2015 года ничем не отличается от ноутбуков других годов выпуска. Пока не ясно, как именно сотрудники аэропортов и авиакомпаний будут выявлять потенциально опасные гаджеты.

В Apple, впрочем, отметили, что на странице поддержки клиентов пользователи могут ввести серийный номер своего ноутбука и узнать его характеристики, в том числе запрещен ли он к провозу на самолете.