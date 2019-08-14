В России могут запретить старые автомобили

В Госдуме задумались о запрете использовать автомобилей, которые достигли предельного срока эксплуатации. Инициативу готовит парламентский комитет по промышленности, ее уже поддержали производители автомобилей.

Какое наказание будет ждать россиян, ездящих на старых автомобилях, не сообщается. Нет информации и о автомобилях, на которые будет наложен запрет, пишет "Коммерсант".

По данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.

Отметим, по данным агентства Автостат, средний возраст автомобилей с пробегом, перепроданных за первые пять месяцев 2019 г., сставил 11,4 года. Самые "старые" машины в стране перепродаются в субъектах Дальнего Востока, там возраст авто достигает 16-17 лет. Как сообщало Накануне.RU, ранее регион просил предоставить льготные условия на импорт авто, но Госдума не поддержала идею.