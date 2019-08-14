05 Сентября 2020
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Экономика Дальневосточный ФО В России
(2005) | Фото: rian.ru

В России могут запретить старые автомобили

В Госдуме задумались о запрете использовать автомобилей, которые достигли предельного срока эксплуатации. Инициативу готовит парламентский комитет по промышленности, ее уже поддержали производители автомобилей.
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Какое наказание будет ждать россиян, ездящих на старых автомобилях, не сообщается. Нет информации и о автомобилях, на которые будет наложен запрет, пишет "Коммерсант".

По данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.

Отметим, по данным агентства Автостат, средний возраст автомобилей с пробегом, перепроданных за первые пять месяцев 2019 г., сставил 11,4 года. Самые "старые" машины в стране перепродаются в субъектах Дальнего Востока, там возраст авто достигает 16-17 лет. Как сообщало Накануне.RU, ранее регион просил предоставить льготные условия на импорт авто, но Госдума не поддержала идею.

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В России могут запретить старые автомобили

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Теги: старые машины. Госдума, автомобили



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