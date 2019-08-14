Фильм Козловского о Чернобыльской аварии выйдет в прокат осенью 2020 года

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Данила Козловский (2019) | Фото:instagram.com/danilakozlovsky

Фильм Козловского о Чернобыльской аварии выйдет в прокат осенью 2020 года

Оказывается, Данила Козловский снимает вовсе не сериал, а полнометражный фильм о Чернобыльской аварии. В прокат лента выйдет 8 октября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-производителя "Нон-Стоп Продакшн" (продюсерский проект Александра Роднянского и Сергея Мелькумова).

"Вчера завершились съемки фильма "Когда падали аисты" (рабочее название) режиссера Данилы Козловского, рассказывающего об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, в Будапеште и в Хорватии <…> Выход в прокат фильма "Когда падали аисты" запланирован на 8 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Козловский, как и в фильме "Тренер", выступает и режиссером, и исполнителем главной роли. Компанию ему составляют Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич, Равшана Куркова.

Ð”Ð°Ð½Ð¸Ð»Ð° ÐšÐ¾Ð·Ð»Ð¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð°Ð¸ÑÑ‚Ñ‹|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/danilakozlovsky

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фильм Козловского о Чернобыльской аварии выйдет в прокат осенью 2020 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: данила козловский, когда падали аисты, чернобыль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.08.2019 12:28 Мск Наш ответ на сериал "Чернобыль" – удивит ли фильм Козловского об аварии на АЭС?

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети