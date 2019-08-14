Фильм Козловского о Чернобыльской аварии выйдет в прокат осенью 2020 года

Оказывается, Данила Козловский снимает вовсе не сериал, а полнометражный фильм о Чернобыльской аварии. В прокат лента выйдет 8 октября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-производителя "Нон-Стоп Продакшн" (продюсерский проект Александра Роднянского и Сергея Мелькумова).

"Вчера завершились съемки фильма "Когда падали аисты" (рабочее название) режиссера Данилы Козловского, рассказывающего об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, в Будапеште и в Хорватии <…> Выход в прокат фильма "Когда падали аисты" запланирован на 8 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Козловский, как и в фильме "Тренер", выступает и режиссером, и исполнителем главной роли. Компанию ему составляют Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич, Равшана Куркова.