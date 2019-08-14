Сбербанк объяснил ипотеку в Чехии под 3,3%

В Сбербанке объяснили, почему в Чехии ипотечное кредитование в разы доступнее, чем в России.

Как сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.

"Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе, в первую очередь в той же Чехии", — заявил Хасис.

В Евросоюзе уровень инфляции заметно ниже, чем в России, говорит зампред. Так, в среднем за пять лет в России инфляция составила примерно 7,2%, а в Чехии — 1,5%.

"Соответственно, ставка ЦБ России сейчас 7,25%, а в Чехии — 1,75%. Ставки по вкладам в России до 6,3%, а в Чехии — до 1,8, соответственно ставки, например, по ипотеке в России — от 7,6%, в Чехии — от 3,3%", — отметил Хасис, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, около 7 млн российских семей планируют взять ипотеку к 2024 году.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения и ипотечного агентства "Дом.РФ", если допустить, что ставки останутся на уровне 10,5% годовых в течение нескольких лет, ежегодно получать ипотечные кредиты будут 1,2-1,4 млн семей.

При этом средства на первоначальный взнос имеются у 6,3 млн российских семей, что составляет 90% потенциальных заемщиков. Большинство средств они сумели накопить самостоятельно.

Также, согласно исследованию, при снижении ставок до 8% годовых, число заемщиков может вырасти до 12,2 млн семей в год.

Тем временем, Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотечному кредитованию на 0,5 процентного пункта по основной линейке продуктов.

Ставки снижаются по кредитам на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машиноместа, по нецелевому кредиту под залог недвижимости и в рамках рефинансирования кредитов других банков.