Полицейские Тюмени пересели на велосипеды

В Тюмени на охрану общественного порядка заступили патрульные на велосипедах.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, на двухколесном транспорте будут ездить сотрудники ДПС, уже сформировано два наряда по два человека в каждом, которые несут службу в Гилевской роще и на набережной реки Тура.

В этих местах многие отдыхающие перемещаются на двухколесном транспорте и наличие велопатрулей актуально. Позже такие патрули появятся в парках имени Гагарина и "Затюменском".

Все сотрудники, заступающие в составе велопатрулей, сдали экзамены на знание правил дорожного движения, прошли инструктаж и имеют хорошую физическую подготовку.

Сегодня велосипедные патрули есть только в Сочи, Анапе, Москве и Саратове.