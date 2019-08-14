Екатеринбург выберет "Дочь города – дочь России"

В Екатеринбурге пройдет традиционная Ассамблея "Дочь города – дочь России".

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, мероприятие состоится в рамках празднования Дня города 14 августа в Камерном театре. По словам председателя Союза женщин Свердловской области и Екатеринбурга Ольги Гапонец, уже третий год Ассамблея проводится в формате, когда каждый район выдвигает своих самых достойных представительниц, которые определяют женское лицо Екатеринбурга.

В этом году Ассамблея пройдёт уже в 24 раз. За время существования проекта почетного звания удостоены 107 "дочерей города", включая сегодняшних победительниц. Данный проект единственный в России.

На звание "Дочь города – дочь России" выдвигаются достойнейшие жительницы столицы Урала, внесшие большой вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Екатеринбурга.