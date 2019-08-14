Правительство выделяет 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО Дальневосточный ФО В России
тушение пожаров Красноярском крае, Иркутской области и Якутии (2019) | Фото:пресс-служба ФБУ &quot;Авиалесоохрана&quot;

Правительство выделяет 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Из резервного фонда России будет выделено около 6 млрд руб.

Средства пойдут на тушение пожаров и предназначаются Рослесхозу, МЧС и Минобороны России. Борьбу со стихией предполагается вести в Иркутской области и Якутии. Постановление об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Согласно документу, в текущем году на тушение природных пожаров Рослесхоз получит порядка 1,9 млрд руб. В частности, для Якутии — около 391 млн руб., Красноярского края — 733,1 млн руб., Иркутской области — 765,4 млн руб.

Также на покрытие расходов по ликвидации пожаров Минобороны и МЧС России выделят дополнительно более 1,78 млрд руб. и свыше 2,3 млрд руб. соответственно, сообщает РБК.

О намерении выделить дополнительные деньги премьер-министр заявил 8 августа. Глава кабмина отметил, что работу с тушением пожаров в лесах необходимо контролировать. Кроме того, по словам Медведева, еще 600 млн руб. направят Амурской области, которая пострадала из-за паводка.

Как сообщалось, в Иркутской области выявлены факты намеренного поджигания лесов с целью скрыть незаконные вырубки. Об этом официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Правительство выделяет 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лесные пожары, правительство России



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети