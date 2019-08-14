Правительство выделяет 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Из резервного фонда России будет выделено около 6 млрд руб.

Средства пойдут на тушение пожаров и предназначаются Рослесхозу, МЧС и Минобороны России. Борьбу со стихией предполагается вести в Иркутской области и Якутии. Постановление об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Согласно документу, в текущем году на тушение природных пожаров Рослесхоз получит порядка 1,9 млрд руб. В частности, для Якутии — около 391 млн руб., Красноярского края — 733,1 млн руб., Иркутской области — 765,4 млн руб.

Также на покрытие расходов по ликвидации пожаров Минобороны и МЧС России выделят дополнительно более 1,78 млрд руб. и свыше 2,3 млрд руб. соответственно, сообщает РБК.

О намерении выделить дополнительные деньги премьер-министр заявил 8 августа. Глава кабмина отметил, что работу с тушением пожаров в лесах необходимо контролировать. Кроме того, по словам Медведева, еще 600 млн руб. направят Амурской области, которая пострадала из-за паводка.

Как сообщалось, в Иркутской области выявлены факты намеренного поджигания лесов с целью скрыть незаконные вырубки. Об этом официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.