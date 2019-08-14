05 Сентября 2020
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работа, безработица, занятость, куда пойти работать (2016) | Фото: saroblnews.ru

Рынок труда недосчитался полумиллиона предпенсионеров

С начала 2019 года в России снижается количество занятых.

Как правило, это происходит из-за людей предпенсионного возраста, говорят эксперты Банка РФ.

Этот факт связан с демографией и экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу. Кроме того, Федеральная служба по труду и занятости регулярно получает от россиян жалобы на увольнения из-за достижения ими предпенсионного возраста, уже поступило около 170 таких обращений.

Как говорят в Росстате, на рынке труда число предпенсионеров сократилось на 476 тыс. человек, а количество "молодых" пенсионеров — на 129 тыс., сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, темпы программы по переподготовке предпенсионеров недостаточны. Об этом, как сообщает РБК, заявил сам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Власти рассчитывали, что ежегодно переподготовку будут проходить 75 тыс. граждан предпенсионного возраста – самый уязвимый сегмент пенсионной "реформы". Однако, как пишет издание, пока только 3,5 тыс. граждан предпенсионного возраста реально воспользовались спецпрограммами по повышению квалификации, всего же заключенные на сегодняшний день договоры предусматривают обучение 7,5 тыс. граждан.

Отметим, что программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста была принята правительством как одна из мер по защите прав россиян, чей выход на пенсию был отложен из-за повышения пенсионного возраста.

Директор Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская видит причины невнятного старта программы в том, что она недоступна для граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, а также в том, что она не гарантирует трудоустройства.

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Рынок труда недосчитался полумиллиона предпенсионеров

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Теги: предпенсионеры, рынок труда



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