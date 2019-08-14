05 Сентября 2020
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Сухой Суперджет-100, Аэрофлот (2019) | Фото: samolety.org

"Аэрофлот" ограничивает доступ в бизнес-залы владельцев золотых карт

С 15 августа участников программы лояльности "Аэрофлота" золотого уровня лишат бесплатного доступа в бизнес-залы аэропортов Магнитогорска и Архангельска.

Доступ сохранится только у участников программы лояльности платинового уровня и у пассажиров, купивших билеты бизнес-класса. При этом, владельцам карт золотого уровня, купившим билеты класса "Эконом", будут автоматически начислены 3000 миль.

Перевозчик объясняет это решение экономической целесообразностью. В настоящее время владельцы золотых карт "Аэрофлота" имеют право бесплатного прохода во все бизнес-залы, даже если летят классом "Эконом".

По словам одного из сотрудников авиакомпании, не менее половины российских аэропортов в маршрутной сети "Аэрофлота" представляют услуги бизнес-залов по завышенным ценам, сообщают "Ведомости".

Напомним, председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директор портала "Такие дела" Митя Алешковский подал в Пресненский суд Москвы иск против "Аэрофлота".

Журналист просит восстановить мили в рамках бонусной программы перевозчика. По словам источника в "Аэрофлоте", у Алешковского нет шансов: правила бонусной программы, за нарушение которых его лишили миль и платинового статуса, – это внутренний документ компании, он не регламентируется законодательством, сообщают "Ведомости".

В ноябре 2018 года "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот бонус" Алешковского. В авиакомпании сообщили, что санкции против мужчины приняты из-за негативных высказываний в адрес компании.

16 ноября Алешковский опубликовал приказ гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева о запрете сотрудникам использовать мобильные телефоны и другие устройства с камерами в рабочее время. Фотография была подписана так: "Савельев окончательно головой поехал". При этом подлинность приказа перевозчик подтвердил.

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"Аэрофлот" ограничивает доступ в бизнес-залы владельцев золотых карт

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Теги: Аэрофлот, бизнес-залы, аэропорты



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