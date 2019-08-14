Сын Порошенко выразил любовь к украинскому языку по-русски

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
(2019) | Фото: novorosinform.org

Сын Порошенко выразил любовь к украинскому языку по-русски

Порошенко-младший назвал причины незнания родной речи во время митинга возле Государственного бюро расследований.

Сын бывшего президента Украины Михаил рассказал о большой любви к украинскому языку на русском. Это произошло 12 августа. Акция проходила во время допроса Петра Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов. Диалог с молодым человеком, который пришел поддержать отца, попал на видео.

Михаил говорит о том, что очень любит украинский, но волею судеб разговаривает на русском языке. Молодой человек отметил: "отец пару раз просил, чтобы я все же пытался говорить на украинском".

Напомним, в мае, перед своим уходом с поста президента, Петр Порошенко подписал закон о беспощадной украинизации, который фактически запрещает русский язык везде, кроме личного общения. Новый президент Владимир Зеленский пообещал, что по украинизации не будет "никаких компромиссов".

6 августа кабинет министров Украины утвердил стратегию популяризации украинской мовы "Сильная мова - успешное государство". Она рассчитана до 2030 года.

Разработка очередного документа по навязыванию мовы обусловлена, как сообщают "Украинские новости", необходимостью повышать ее популярность и конкурентоспособность на Украине и в мире.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сын Порошенко выразил любовь к украинскому языку по-русски

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Порошенко, русский язык



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети