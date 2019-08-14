Сын Порошенко выразил любовь к украинскому языку по-русски

Порошенко-младший назвал причины незнания родной речи во время митинга возле Государственного бюро расследований.

Сын бывшего президента Украины Михаил рассказал о большой любви к украинскому языку на русском. Это произошло 12 августа. Акция проходила во время допроса Петра Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов. Диалог с молодым человеком, который пришел поддержать отца, попал на видео.

Михаил говорит о том, что очень любит украинский, но волею судеб разговаривает на русском языке. Молодой человек отметил: "отец пару раз просил, чтобы я все же пытался говорить на украинском".

Напомним, в мае, перед своим уходом с поста президента, Петр Порошенко подписал закон о беспощадной украинизации, который фактически запрещает русский язык везде, кроме личного общения. Новый президент Владимир Зеленский пообещал, что по украинизации не будет "никаких компромиссов".

6 августа кабинет министров Украины утвердил стратегию популяризации украинской мовы "Сильная мова - успешное государство". Она рассчитана до 2030 года.

Разработка очередного документа по навязыванию мовы обусловлена, как сообщают "Украинские новости", необходимостью повышать ее популярность и конкурентоспособность на Украине и в мире.

