05 Сентября 2020
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Политика В России
полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кремле прокомментировали жесткие действия силовиков на митинге в Москве

В Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов, но оправдывают жесткие действия полицейских, которые пресекают беспорядки.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль фиксирует, как случаи отказа повиноваться полиции, так и проявления агрессии со стороны сотрудников правоохранительных органов.

По словам Пескова, по таким случаям ведется проверка, сообщает ТАСС.

Напомним, на последнем митинге в Москве сотрудник правоохранительных органов ударил девушку кулаком в живот. Столичная полиция выясняет имя своего сотрудника.

Видео инцидента предоставила Baza. На кадрах видно, как несколько полицейских в форме, масках и касках тащат молодую девушку в автозак. В какой-то момент она активно сопротивляется и один из правоохранителей с силой бьет ее кулаком в живот, девушка кричит от боли, ее тащат в полицейский "пазик".

Известно, что после инцидента девушка обратилась в больницу.

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В Кремле прокомментировали жесткие действия силовиков на митинге в Москве

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Теги: Кремль, митинги, полицейские, избиение



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