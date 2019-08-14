Авторы скандального изображения солдат на памятнике в Приамурье нашли его в интернете

Дизайнеры, которые занимались разработкой вызвавшего резонанс проекта обновления памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Амурской области, нашли его в Сети, при этом, не советовавшись с экспертами.

"Силуэты мы сделали на основе источников из интернета. Такую картинку выдал поисковик. Мы не специалисты по оружию", - сообщил один из сотрудников рекламного агентства Благовещенска.

Как отметили в компании ООО "МК "Тында-город", которая выполняла заказ администрации населенного пункта по реконструкции монумента, было подготовлено несколько эскизов, которые согласовывались с главой администрации, сообщает "Интерфакс".

Работы по замене панно на памятном знаке в Дипкуне начнутся на предстоящей неделе. В настоящее время в ситуации разбирается прокуратура.

Напомним, после ремонта монумента жители села выразили возмущение, когда увидели на памятнике изображение с силуэтами солдат, которые не имеют ничего общего с теми, кто воевал с фашистскими захватчиками. Госинспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области, куда обратились депутаты районного совета, отказалась реагировать. Там заявили, что поселковый памятник не внесен в реестр культурного наследия.