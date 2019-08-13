05 Сентября 2020
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Политика В России Крым Украина
Гора Ай-Петри, Крым (2015) | Фото: Накануне.RU

Украина хочет на море создать режимный объект вокруг Крыма

Чтобы противостоять российской "агрессии" на море украинские власти заявили о создании вокруг Крыма так называемого режимного района, об этом сообщили в Госгидрографии Украины.

Результатом введения такого режима должен стать запрет захода судов во все крымские порты и запрета "незаконной деятельности" России.

В украинском ведомстве отметили, что Россия якобы дублирует украинские электронные навигационные карты, которые пересекаются с "настоящими" украинскими - а это уже может стать причиной столкновения кораблей и судов.

Республика Крым вошла в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума.

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Украина хочет на море создать режимный объект вокруг Крыма

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Теги: Крым, режимный объект, граница, море, Украина



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