Украина хочет на море создать режимный объект вокруг Крыма

Чтобы противостоять российской "агрессии" на море украинские власти заявили о создании вокруг Крыма так называемого режимного района, об этом сообщили в Госгидрографии Украины.

Результатом введения такого режима должен стать запрет захода судов во все крымские порты и запрета "незаконной деятельности" России.

В украинском ведомстве отметили, что Россия якобы дублирует украинские электронные навигационные карты, которые пересекаются с "настоящими" украинскими - а это уже может стать причиной столкновения кораблей и судов.

Республика Крым вошла в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума.