05 Сентября 2020
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F-18 Hornet, самолет, ВВС США (2017) | Фото: tr.m.wikipedia.org

"Не было информации, кто был на борту". Появилось видео, как российская "сушка" отогнала истребитель НАТО от самолета Шойгу

В НАТО объяснили причину близкого подлета своего истребителя к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, об этом пишет ТАСС.

В альянсе отметили, что нужно было провести идентификацию борта.

"Самолеты НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета", - рассказали в пресс-службе альянса.

Ранее Накануне.RU сообщало, что к борту главы Минобороны РФ во время его перелета в Калининградскую область приблизился натовский F-18. Российский самолет Су-27 поспешил отогнать американский истребитель.

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"Не было информации, кто был на борту". Появилось видео, как российская "сушка" отогнала истребитель НАТО от самолета Шойгу

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Теги: Сергей Шойгу, НАТО, самолет, полет, истребитель



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Развитие сюжета:

Ранее 17.08.2019 07:34 Мск Испанцы возмутились сближением своего истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 15.08.2019 00:11 Мск В НАТО обвинили самолет Шойгу в небезопасном маневре
Ранее 14.08.2019 09:36 Мск Истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу, оказался испанским

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Ранее 13.08.2019 16:06 Мск Истребитель НАТО решил "припугнуть" Шойгу

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