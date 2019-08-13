"Не было информации, кто был на борту". Появилось видео, как российская "сушка" отогнала истребитель НАТО от самолета Шойгу

В НАТО объяснили причину близкого подлета своего истребителя к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, об этом пишет ТАСС.

В альянсе отметили, что нужно было провести идентификацию борта.

"Самолеты НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета", - рассказали в пресс-службе альянса.

Ранее Накануне.RU сообщало, что к борту главы Минобороны РФ во время его перелета в Калининградскую область приблизился натовский F-18. Российский самолет Су-27 поспешил отогнать американский истребитель.