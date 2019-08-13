05 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область Тюменская область
Пограничник задержание незаконная миграция нарушитель границы (2018) | Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

На Урале пограничники провели спецоперацию: возбуждено два десятка уголовных дел

Курганские и тюменские пограничники провели спецоперацию под названием "Пограничное братство-2019".

Она проходила с 15 июля по 5 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В мероприятии приняли участие пограничники, сотрудники ФСБ, полиция, бойцы управления Федеральной службы войск национальной гвардии России и пограничные отряды регионального управления "Солтустик" Пограничной службы КНБ Казахстана.

Цель операции - пресечение проникновения через границы стран СНГ на Центрально-Азиатском направлении террористов, провоза оружия, наркотиков и нелегальных мигрантов.

Всего по итогам операции возбуждено 22 уголовных дела. В пунктах пропуска выявлено более 40 человек, предпринявших попытки пересечения границы с различными нарушениями - из них более 10 находились в розыске.

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На Урале пограничники провели спецоперацию: возбуждено два десятка уголовных дел

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Теги: Солтустик, КНБ, Погранслужба, ФСБ, Курган, пограничники, спецоперация



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