На Урале пограничники провели спецоперацию: возбуждено два десятка уголовных дел

Курганские и тюменские пограничники провели спецоперацию под названием "Пограничное братство-2019".

Она проходила с 15 июля по 5 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В мероприятии приняли участие пограничники, сотрудники ФСБ, полиция, бойцы управления Федеральной службы войск национальной гвардии России и пограничные отряды регионального управления "Солтустик" Пограничной службы КНБ Казахстана.

Цель операции - пресечение проникновения через границы стран СНГ на Центрально-Азиатском направлении террористов, провоза оружия, наркотиков и нелегальных мигрантов.

Всего по итогам операции возбуждено 22 уголовных дела. В пунктах пропуска выявлено более 40 человек, предпринявших попытки пересечения границы с различными нарушениями - из них более 10 находились в розыске.