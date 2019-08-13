05 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург
Ольга Бузова, тарелка (2019) | Фото:Instagram.com Ольга Бузова

"Слышал бы это мой дед". Бузова назвала себя блокадницей и этим разозлила россиян

Ведущая ток-шоу "Дом-2" Ольга Бузова повергла в шок своих подписчиков после видео в Instagram, на котором она, облизывая тарелку, назвала себя блокадницей.

На видео Бузова облизывает тарелку. Видя, что ее снимают на камеру смартфона, она начинает смеяться и комментирует свой поступок: "Ты прикалываешься? Ну, вкусно если мне! Я блокадница!"

Пользователи социальных сетей не на шутку разозлились на телеведущую.

"Как можно назвать себя блокадницей? Да она откуда вообще знает про лишения тех, кто выстоял блокаду Ленинграда? Совсем уже с ума сошла, дура", - написала Ольга.

"Слышал бы это мой дед, который был настоящим блокадником, он бы плюнул в экран", - написал Сергей.

"Сколько можно то это терпеть? Ума у этой "светской львицы" однозначно мало, раз такими словами просто так раскидывается", - написал Виктор.

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Теги: Ольга Бузова, блокадница, видео, инстаграм



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Развитие сюжета:

Ранее 17.08.2019 12:40 Мск Бузова закрыла свой инстаграм от хейтеров после шутки про блокадницу

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