"Слышал бы это мой дед". Бузова назвала себя блокадницей и этим разозлила россиян

Ведущая ток-шоу "Дом-2" Ольга Бузова повергла в шок своих подписчиков после видео в Instagram, на котором она, облизывая тарелку, назвала себя блокадницей.

На видео Бузова облизывает тарелку. Видя, что ее снимают на камеру смартфона, она начинает смеяться и комментирует свой поступок: "Ты прикалываешься? Ну, вкусно если мне! Я блокадница!"

Пользователи социальных сетей не на шутку разозлились на телеведущую.

"Как можно назвать себя блокадницей? Да она откуда вообще знает про лишения тех, кто выстоял блокаду Ленинграда? Совсем уже с ума сошла, дура", - написала Ольга.

"Слышал бы это мой дед, который был настоящим блокадником, он бы плюнул в экран", - написал Сергей.

"Сколько можно то это терпеть? Ума у этой "светской львицы" однозначно мало, раз такими словами просто так раскидывается", - написал Виктор.