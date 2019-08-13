"Это направление востребовано". На "ЧТЗ – Уралтрак" может появиться производство электродвигателей

Глава Челябинской области Алексей Текслер посетил "ЧТЗ – Уралтрак" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод" холдинга "Ростех"). Он осмотрел производственные мощности предприятия, ознакомился с новой линейкой продукции и обсудил с руководством завода перспективные направления развития, в частности производство электродвигателей. На встрече с работниками глава региона заверил, что сокращений на предприятии не будет, передает корреспондент Накануне.RU.

Визит на "Челябинский тракторный завод" Алексей Текслер начал с осмотра выставки техники. Здесь представлены первый отечественный дизельный трактор "Сталинец", танки Т-34 и ИС-3, а также современные образцы гражданской техники: бульдозер Б9 в легком тяговом классе, трубопрокладчик с гидромеханической трансмиссией ТР-20В, трактор Т-11 с джойстиковым управлением, бульдозер Б10.6100 с новым двигателем, а также бронированный бульдозер Б10М2С.5000ЕН.

Затем Алексей Текслер осмотрел несколько цехов "ЧТЗ – Уралтрак" и провел встречу с руководством "Уралвагонзавода" и предприятия.

"Это предприятие, от истории которого захватывает дух. ЧТЗ – это не просто бренд, это не просто наша история, которая воплотилась в слово Танкоград, это в первую очередь люди, ветераны, которые сделали многое, чтобы это предприятие состоялось", – заявил Алексей Текслер, открывая встречу с сотрудниками завода.

Глава региона сообщил, что до сегодняшнего визита он несколько месяцев изучал ситуацию.

"Было ощущение, что предприятие находится в формате отсталого развития. Мы сегодня общались с руководством. У нас был долгий обстоятельный разговор. Скажу честно, у меня были более пессимистические настроения до сегодняшнего дня. Увидев планы и проекты, настроение у меня улучшилось", – признался руководитель области.

В начале декабря будет разработана и представлена стратегия развития ЧТЗ.

"Для Челябинска необходимо, чтобы предприятие существовало, чтобы бренд ЧТЗ, как и раньше, славил наш регион. Предприятие сегодня работает наполовину на гособоронзаказ, наполовину на производство гражданской техники. И здесь есть куда расти. Необходима новая стратегия, чтобы появилась новая линейка продукции, сервисы, чтобы оказывать услуги жизненного цикла, современные подходы, которые позволяют лучше работать с клиентами и продвигать бренд. Производственная площадка, чтобы реализовывать эту стратегию, существует. Есть высококвалифицированный персонал. Предприятие будет развиваться", – подчеркнул он.

"Челябинский тракторный завод — это ключевое предприятие нашей корпорации. Не будет ЧТЗ – не будет большой линейки продукции, которая идет по гособоронзаказу в интересах обеспечения национальной безопасности. Мы будем делать все, чтобы наше предприятие развивалось. ЧТЗ был и будет, а то, что касается бренда, это не обсуждаемо, это наша история, наше настоящее и наше будущее", – отметил гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

На встрече с работниками Алексей Текслер заверил, что сокращений на предприятии не будет.

"Было много разговоров и слухов о сокращении. Руководство завода заверило меня, что никаких сокращений на предприятии не будет. Сегодня мы закрываем любые разговоры, связанные с сокращениями, говорим только о развитии и перспективах", – добавил он.

Одной из перспектив развития может стать производство электродвигателей. Такой вопрос сегодня обсуждался на встрече Алексея Текслера с руководством "Уралвагонзавода".

"Такая потребность сегодня существует и для развития Арктики, и для развития распределенной генерации в стране. Это большой и важный тренд, он прописан в указе президента, как отдельное направление – развитие электроэнергетики. Нужны современные мощные двигатели для электроэнергетики, сейчас их недостаточно. Мы сегодня действительно обсуждали этот вопрос и возможность производить такие двигатели у нас. Сегодня только часть энергосистемы централизованная, и есть большое количество мест, где надежное качественное электроснабжение необходимо", – прокомментировал глава региона.

Гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов добавил, что у корпорации есть соответствующие компетенции.

"Здесь есть опыт, есть конструкторская школа. У нас в корпорацию входит "Электромашина", которая обладает соответствующими компетенциями. Это направление востребовано и его надо оценить, вписать в стратегию. Я думаю, что мы это реализуем, будем работать над этим", – подчеркнул он.

Со своей стороны, власти готовы оказать поддержку предприятию как на областном уровне, так и на федеральном.

"Мы готовы рассматривать вопросы, связанные с государственной поддержкой. Эта работа уже активно началась. Мы обсудили большой набор возможных мер поддержки, и мы готовы их оказывать и на уровне области, и работать вместе с федеральным правительством, Минпромом по всем возможным направлениям. Самое важное сегодня – развить потенциал, который существует и в части двигателестроения, и в части гражданской промышленности", – подчеркнул руководитель области.

На встрече с коллективом завода к Алексею Текслеру обратилась сотрудница предприятия с просьбой создать оргкомитет по празднованию 100-летия танковой промышленности в Челябинской области.

"Челябинск получил имя Танкоград благодаря нашему заводу. 2020 год в Российской Федерации будет посвящен столетию танковой отрасли. Можем ли мы рассчитывать на поддержку региональных властей в проведении праздничных мероприятий? И как вы отнесетесь к тому, чтобы создать областной оргкомитет по празднованию юбилея танковой промышленности?" – поинтересовалась она.

Алексей Текслер сообщил, что соответствующее решение уже принято.

"В сентябре следующего года будет столетие танковой отрасли. Принято решение о создании оргкомитета по празднованию 100-летия танковой отрасли. Его возглавят вице-губернаторы Евдокимов и Ковальчук. Я приглашаю к участию и руководство Челябинского тракторного завода. Нам не просто есть, чем гордиться, мы по-прежнему являемся Танкоградом и будем являться им и дальше", – подчеркнул руководитель области.