Россиянам хватает только на фальсификат: эксперты – об эффекте продуктового эмбарго

Продовольственное эмбарго на сельхозпродукцию увеличило количество отечественных продуктов на полках в магазинах, но не качество. В течение 5-7 лет эксперты фиксируют 40-60-процентную долю фальсификата в торговых точках, и западные санкции эти показатели не изменили. Несмотря на то, что благодаря эмбарго российские производители научились варить сыры элитных сортов, среднему потребителю они не по карману, и он вынужден довольствоваться "сырными продуктами" из заменителей молочного жира. Сегодня эксперты поделились своими наблюдениями об итогах политики импортозамещения, передает корреспондент Накануне.RU.

Политика импортозамещения действует в России с 2014 г., когда из-за западных санкций был прекращен импорт сельхозпродукции- мяса, колбасы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции - из США, стран Евросоюза, Канады и Австралии.

За это время объем производства сыра в России вырос на 37%, плодов и ягод – на 22%, а сбор овощей почти на 9%.

Эксперты "обнадежили": количество российской продукции, действительно, выросло под влиянием санкций, а вот качество осталось прежним.

Последние 5-7 лет союз потребителей "Росконтроль" фиксирует 40-60-процентную долю фальсификата на полках магазинов. Западные санкции ситуацию не исправили, заметил сопредседатель "Росконтроля" Александр Борисов.

"За прошедшие пять лет введения эмбарго "Росконтроль" может свидетельствовать о том, что происходит количественное замещение на полках, но не качественное. И за последние пять лет качество никоим образом не увеличилось. Мы с 2012 г. ведем мониторинг качества товаров и приходим к выводу, что доля некачественной продукции из года в год варьируется от 40 до 60%", - рассказал Александр Борисов на пресс-конференции в НСН.

Самые проблемные отрасли – молочная и мясная, добавил общественник.

"Если завтра объявят контрасанкции, то такие отрасли, как молочное производство, просто не выдержат ни качественную, ни ценовую конкуренцию с товарами, которые производятся в Европе", - заявил эксперт.

Несмотря на то, что благодаря эмбарго российские сыроделы научились изготавливать "элитные" сорта сыра – мягкие и плесневелые сыры – эти продукты остаются недоступны среднему потребителю.

"Цена этого товара от 1 тыс. 200 руб. до 2 тыс. руб. за килограмм. Это далеко не масс-сегмент, подобного рода продукцию может позволить себе только 25% населения. Поэтому на полки хлынул фальсификат – сыры заменили продукты со вкусом и запахом сыра, в которых не содержится молочного жира", - сообщил Александр Борисов.

Натуральные продукты законодательно запрещены в России, заметил православный предприниматель Герман Стерлигов.

"Коровы должны быть обколоты вакцинами и прививками, после этого молоко нельзя пить, а мясо нельзя есть. Должны быть использованы средства для приготовления хлебобулочных изделий, крысиные и тараканьи яды, которыми зерно заливается сверху донизу. Есть нормативные акты, которые производитель должен выполнять, чтобы производить продукты. Поэтому мы имеем право есть только отраву", - сказал Герман Стерлигов.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов призвал не доверять красивым цифрам об эффекте санкций.

"За последние пять лет мы видели много красивых цифр о росте производства мяса птицы, свинины, очень часто они были связаны со значительным ростом экспорта. Этот процесс выглядит очень вдохновляющим и кажется, что показывает большие успехи в сельском хозяйстве и открывает для него новые перспективы. Но на самом деле, вполне возможно, мы уже исчерпали некоторые внешние возможности. Тем более, что на рынках - странная подвешенная ситуация, которая вполне может привести к концу 2019 г. к спаду, в том числе спаду потребления российских товаров, сельхозтоваров, вывозимых на внешние рынки", - заметил экономист.

Основная идея импортозамещения в России состояла не в том, чтобы на столах россиян появилось больше собственных продуктов, а в том, чтобы увеличить экспорт. Поэтому неудивительно, что импортозамещение не привело к росту потребления отечественных товаров.

"Это политика поощрения выхода компаний на внешние рынки, крупнейших компаний, агрохолдингов, где чистота производства далеко не идеальна. Весь этот парад великолепных показателей – по мясу птицы и вывозу зерна - все-таки не в состоянии скрыть тот факт, что основная масса населения очень бедна. Ставка на импортозамещение правильная, но она не сыграет в полном объеме, если не будут приняты чрезвычайные меры по тому, чтобы внутренний производитель получил внутреннего покупателя в должном виде. Нужно сделать так, чтобы росло потребление, а оно связано со многими вещами – в первую очередь с уровнем жизни. У нас рядовой потребитель завален налогами, у него нет денег покупать нормальный сыр и он покупает подделки", – добавил Колташов.

Тенденции к улучшению качества продукции нет никакой, обнадежил Александр Борисов.

"Когда агрохолдинги монополизируют рынок, фермеры не имеют возможности выйти на рынок. Нужно решать вопросы поддержки производителей не по принципу объема производства, а по принципу поддержки человека на земле", – заключил Борисов.

Производителям необходимо дать право продавать свою продукцию в обход торговым сетям, устраивать рынки и ярмарки, как это делается в Европе, предложил решение Колташов.