Киев намекнул на некий план "Б" по газовым переговорам с Россией
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк намекнул, что у Киева есть некий план "Б" по газовым переговорам с Россией. Правда, по его словам, еще даже не создана переговорная группа по продлению транзита российского газа через территорию Украины. Это будет сделано только после формирования нового Кабинета министров.
Данилюк считает, что транзит нужно продлить, так как это приносит $3 млрд каждый год. Но Украина все равно проживет без транзита российского газа. Для доказательства он посоветовал "спросить на улице об этом людей".
В конце июля в "Нафтогазе" заявили, что Россия не сможет обойтись без украинского транзита. Но на всякий случай начинают готовиться к полному прекращению транзита.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев и Москва в ближайшее время неизбежно договорятся о транзите газа.