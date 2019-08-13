Киев намекнул на некий план "Б" по газовым переговорам с Россией

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк намекнул, что у Киева есть некий план "Б" по газовым переговорам с Россией. Правда, по его словам, еще даже не создана переговорная группа по продлению транзита российского газа через территорию Украины. Это будет сделано только после формирования нового Кабинета министров.

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Данилюк считает, что транзит нужно продлить, так как это приносит $3 млрд каждый год. Но Украина все равно проживет без транзита российского газа. Для доказательства он посоветовал "спросить на улице об этом людей".

В конце июля в "Нафтогазе" заявили, что Россия не сможет обойтись без украинского транзита. Но на всякий случай начинают готовиться к полному прекращению транзита.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев и Москва в ближайшее время неизбежно договорятся о транзите газа.