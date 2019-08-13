Главред радио "Говорит Москва" обвинил уволившихся сотрудников в воровстве

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян обвинил бывших сотрудников редакции в краже telegram-канала.

"То, что произошло с нашим телеграм-каналом, — это просто воры ночью украли у нас телеграм-канал. Чистой воды воры, которые прикрываются именем Сергея (Доренко). Вы же понимаете, что телеграм-канал — это результат коллективного труда, они украли ровно у своих коллег", - цитирует "Сноб" Бабаяна.

Ранее на сайте радио появилось сообщение о ситуации с каналом – в более сдержанном тоне. Кстати, уволившиеся сотрудники, которых Бабаян обвиняет в воровстве, уже опубликовали ссылку на новый канал "Говорит Москва". Там пока чуть больше тысячи подписчиков, тогда как у "Подъема" (новое название бывшего telegram-канала радиостанции) на момент переименования было 48 тыс., а сейчас – больше 50 тыс.

Напомним, ранее несколько сотрудников радиостанции (по данным оставшихся в штате журналистов – пять человек) сообщили об увольнении. Они намекнули, что одной из причин стало назначение нового руководителя после смерти Сергея Доренко – Романа Бабаяна.

Теперь журналисты планируют делать два проекта – "Подъем" (с новостями) и "Расстригу" (с аналитикой и интервью). "Расстрига" – канал покойного Доренко со 100 тыс. подписчиков. После смерти журналиста в нем писала его вдова Юлия.