Ямальские чиновники проводят приемку школ по фото

Чиновники Надымского района решили проверить готовность образовательных учреждений к новому учебному году дистанционно, без выезда на место.

Приемку двух детских садов и трех школ в отдаленных селах Ныда, Нори, Кутопьюган комиссия провела по фото и видеоматериалам. Факты выявила окрукжная прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, исполняющий обязанности главы района, который возглавляет комиссию по приемке образовательных организаций, получил предостережение.