"Король Лев" стал самым кассовым мультиком за всю историю

Римейк диснеевского мультика "Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории – международная касса ленты составила $1,3 млрд, превзойдя результат "Холодного сердца" ($1,27 млрд). Интересно, что фильм не получил бы такого статуса, если бы аналитики пошли на поводу у Disney – компания не хотела, чтобы нынешнего "Короля Льва" называли мультиком, хотя это полностью сгенерированный на компьютере проект. Студия до сих пор пытается настаивать на том, что это фильм живого действия – вероятно, чтобы избежать ассоциации с мультиком 1994 года.