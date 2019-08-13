04 Сентября 2020
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Взрыв на полигоне под Северодвинском (2019) | Фото: youtube.com/Свобода Слова

Губернатор назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей Нёнокса

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" информацию об эвакуации жителей поселка Нёнокса, недалеко от которого на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.

Глава региона заявил "Интерфаксу", что после инцидента проводятся "плановые мероприятия", предусмотренные в таких случаях.

Ранее ИА "Беломорканал" сообщило, что в соцсетях пошли слухи об эвакуации. Якобы ранним утром в среду население поселка должны вывезти на поезде в безопасное место.

В пресс-службе администрации Северодвинска сообщили "Интерфаксу", что населению Нёноксы посоветовали с 14 августа покинуть населенный пункт в связи с плановыми работами на военном объекте.

Военный городок, Нёнокса(2019)|Фото: otzyv.ru

Инцидент произошел 8 августа. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

Сообщается, что наряду с диагнозом "тяжелые взрывные травмы" пострадавшие имеют вторую запись - "радиационное облучение". Одежду раненых сожгли сразу после госпитализации. Точно также поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь пострадавшим.

В Минобороны отмечали, что радиационный фон в норме. Власти Северодвинска заявляли, что датчики зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час.

Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.

Росгидромет подтвердил, что в день взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Нёнокса находится в 40 километрах от Северодвинска.

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Губернатор назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей Нёнокса

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Теги: ненокс, эвакуация, игорь орлов, радиация



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