Минтранс РФ обвинил Utair в разгильдяйстве и спекуляциях

В Министерстве транспорта РФ тот факт, что авиакомпания Utair не успела подать заявку на распределение между перевозчиками маршрутов, на которых до 2015 года выполняла рейсы канувшая в лету "Трансаэро", назвали банальным разгильдяйством. Такую оценку действиям перевозчика, по данным ТАСС, дал официальный представитель Минтранса.

"Спекуляции авиакомпании Utair на своем неустойчивом финансовом положении и банальное разгильдяйство, не позволившее подать в срок заявки на распределение международных маршрутов, не являются поводом отступать от правил распределения маршрутов и не должны использоваться как инструмент давления на Межведомственную комиссию", - приводит издание комментарий официального представителя Минтранса.

Заседание по распределению маршрутов пройдет сегодня. Таким образом, за направления "Трансаэро" будут бороться "Аэрофлот" и S7.

Как сообщало Накануне.RU, авиакомпания просила Минтранс отложить распределение, которое должно состояться сегодня. В авиакомпании не знали, когда именно комиссия будет распределять маршруты, поэтому пропустили срок подачи заявок. В качестве альтернативы переносу распределения на осень перевозчик предлагает 13 августа принять к рассмотрению его заявки, не поданные в Росавиацию в установленный срок с 1 по 7 июля.

Utair с конца прошлого года находится в сложной финансовой ситуации, дважды допустила дефолт по синдкредиту на 15,3 млрд руб. и сейчас ведет переговоры с банками о реструктуризации. К компании поданы иски о банкротстве.

На распределение между перевозчиками выставлены направления из Москвы в Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султан, Атырау, Караганду, Аликанте, Венецию, Лион, Малагу, Милан, Пекин, Пхукет, Рим, Ташкент, Тель-Авив, Шымкент, Анталью, Бангкок, Барселону, Гоа, Дубай, Ираклион, Ларнаку, Париж, Пафос, Римини и Прагу, а также из Петербурга в Рим и Милан.