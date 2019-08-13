"Победа" бесплатно регистрирует пассажиров после DDoS-атаки в день распродажи

Авиакомпания "Победа" приняла решение о бесплатной регистрации пассажиров на рейсы в течение 13 августа.

"Мы считаем себя ответственными за комфорт и деньги наших клиентов, поэтому сегодня во всех зарубежных аэропортах регистрация на рейсы "Победы" будет выполняться за наш счет, потому что вчера процесс регистрации был осложнен из-за DDoS-атаки", - цитирует агентство "Москва" генерального директора перевозчика Андрея Калмыкова.

Напомним, из-за сбоев в работе сайта авиакомпании в понедельник, 12 августа, многие пассажиры не могли бесплатно зарегистрироваться на рейс онлайн, а за обычную регистрацию в аэропорту "Победа" берет сбор (в несколько десятков евро).

"Победа" заявила, что сайт не работал из-за DDoS-атаки, организованной, по данным перевозчика, с китайских серверов. В то же время многие пользователи в сети выражают мнение о том, что сайт авиакомпании просто оказался не готов к повышенной нагрузке, которая случилась из-за распродажи – "Победа" объявила о выпуске 200 тыс. билетов по цене от 499 до 1999 руб.