04 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
полиция, паром, Тобол, труп, река (2019) | Фото:vk.com группа &quot;Типичный Курган&quot; Григорий Иванов

Мужчина, труп которого вытащили из Тобола, пропал еще пять дней назад

Мужчиной, труп которого достали из реки Тобол в районе пляжа "Бабьи пески" днем 13 августа, оказался местным жителем 1973 года рождения.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, еще 8 августа он с другом на пляже распивал спиртные напитки, потом в тот же день после встречи попрощался с товарищем, но домой не пришел. Родственники тогда обратились в полицию.

Сейчас обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.

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Мужчина, труп которого вытащили из Тобола, пропал еще пять дней назад

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Теги: Тобол, мужчина, Курган, СК, Бабьи пески



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