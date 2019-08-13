Мужчина, труп которого вытащили из Тобола, пропал еще пять дней назад

Мужчиной, труп которого достали из реки Тобол в районе пляжа "Бабьи пески" днем 13 августа, оказался местным жителем 1973 года рождения.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, еще 8 августа он с другом на пляже распивал спиртные напитки, потом в тот же день после встречи попрощался с товарищем, но домой не пришел. Родственники тогда обратились в полицию.

Сейчас обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.