04 Сентября 2020
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Общество В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Экономист: Россияне покупают фальсификат из-за нехватки денег на качественные продукты

Россияне сознательно покупают некачественную продукцию, так как у них нет денег на более дорогие товары. По этой причине импортозамещение продукции, которая запрещена к ввозу в рамках продуктового эмбарго, не привело к росту внутреннего потребления товаров, заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
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По его словам, эмбарго приводит к замещению импортной продукции отечественными аналогами, доля потребления отечественной продукции увеличивается, отметил Колташов. Но рост приходится на некачественные продукты, а увеличения общего потребления и вовсе нет, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тут только одна проблема - крайняя бедность населения, о котором никто не позаботился. Ставка на развитие собственного сельского хозяйства и в целом на импортозамещение является правильной, она открывает большие перспективы для российской экономики. Но она не сыграет в полной мере если не будут приняты экстренные меры для того, чтобы внутренний производитель получил внутреннего потребителя в должном виде. Чтобы он мог выбрать более качественный продукт или подойти к экологически чистым продуктам", - заявил Василий Колташов.

Рост потребления зависит от роста уровня жизни, значительным шагом к повышению последнего может стать уменьшение налогового бремени на потребителей, считает экономист.

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Экономист: Россияне покупают фальсификат из-за нехватки денег на качественные продукты

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Теги: потребительская корзина, Василий Колташов, фальсификат, потребительский рынок



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