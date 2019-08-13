Челябинец пойдет под суд за то, что подкупил сотрудника "Курганстальмоста"

В Кургане будут судить челябинца за совершение коммерческого подкупа сотрудника предприятия "Курганстальмост".

С 2016 по 2019 год инженер-технолог челябинской фирмы передал 290 тыс. руб. должностному лицу "Курганстальмоста", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Деньги были переданы за совершение действий в интересах своей фирмы.

Начальника инструментального бюро отдела комплектации и снабжения инструментом предприятия уволили, в отношении него следствие еще ведется.