04 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область Челябинская область
курганстальмост цех (2014) | Фото: Накануне.ru

Челябинец пойдет под суд за то, что подкупил сотрудника "Курганстальмоста"

В Кургане будут судить челябинца за совершение коммерческого подкупа сотрудника предприятия "Курганстальмост".

С 2016 по 2019 год инженер-технолог челябинской фирмы передал 290 тыс. руб. должностному лицу "Курганстальмоста", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Деньги были переданы за совершение действий в интересах своей фирмы.

Начальника инструментального бюро отдела комплектации и снабжения инструментом предприятия уволили, в отношении него следствие еще ведется.

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Челябинец пойдет под суд за то, что подкупил сотрудника "Курганстальмоста"

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Теги: Курганстальмост, сотрудник, коммерческий подкуп



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