04 Сентября 2020
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Трехпалубный теплоход &quot;Святая Русь&quot; горит в затоне &quot;Сибирский&quot; около Бора Нижегородской области (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Под Нижним Новгородом горит трехпалубный теплоход "Святая Русь"

Пожар произошел на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области.

Судно загорелось в затоне Сибирский, оно находилось на ремонте и с 2018 года не эксплуатировалось, людей на нем не было.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, пожар локализован на площади 600 кв.м.

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" горит в затоне "Сибирский" около Бора Нижегородской области(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

В июне на борту двухпалубного пассажирского теплохода "Василий Чапаев" на Волге произошло возгорание.

Судно следовало по маршруту Москва - Тетюши, на борту находились 129 пассажиров и 42 члена экипажа. Пострадавших нет.

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Под Нижним Новгородом горит трехпалубный теплоход "Святая Русь"

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Теги: теплоход, святая русь, пожар



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