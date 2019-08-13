Под Нижним Новгородом горит трехпалубный теплоход "Святая Русь"

Пожар произошел на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области.

Судно загорелось в затоне Сибирский, оно находилось на ремонте и с 2018 года не эксплуатировалось, людей на нем не было.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, пожар локализован на площади 600 кв.м.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

В июне на борту двухпалубного пассажирского теплохода "Василий Чапаев" на Волге произошло возгорание.

Судно следовало по маршруту Москва - Тетюши, на борту находились 129 пассажиров и 42 члена экипажа. Пострадавших нет.