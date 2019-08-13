04 Сентября 2020
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Чайка назначил нового прокурора Первоуральска

Приказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Первоуральска назначен старший советник юстиции Владимир Курочкин.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Курочкин имеет высшее юридическое образование, в 2002 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "Юриспруденция". В органах прокуратуры служит с 2002 года, начав с должности помощника прокурора Судиславского района Костромской области.

С 2008 года проходил службу в должности старшего помощника прокурора республики Адыгея по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. На Среднем Урале Владимир Курочкин служит с 2012 года, а в 2015-м был назначен на должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Свердловской области.

Возглавлявший прокуратуру Первоуральска с 2016 года Андрей Калинин назначен на должность старшего помощника прокурора области на надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму.

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Чайка назначил нового прокурора Первоуральска

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Теги: Чайка, Первоуральск, прокурор



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