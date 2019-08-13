04 Сентября 2020
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Общество В России
сыры дегустация (2011) | Фото:яндекс

Росконтроль: Продуктовое эмбарго не повысило качество продуктов в магазинах

За пять лет продуктового эмбарго на полках российских магазинов не стало больше качественных продуктов. Об этом заявил сопредседатель союза потребителей "Росконтроль" Александр Борисов, передает корреспондент Накануне.RU.

Веерные исследования качества товаров в магазинах союз проводит с 2012 г. Ежегодно доля некачественной и фальсифицированной продукции варьируется от 40% до 60%.

"Способы фальсификации могут меняться, качество продукции может быть нестабильным, но цифры неуклонны на протяжении нескольких лет. Основные проблемы в молочной отрасли (до 60% фальсификата), мясопереработка (50-60%)", - рассказал на пресс-конференции Борисов.

По словам Борисова, если завтра отменить контрсанкции в молочной отрасли, то российский фермер не выдержит ни качественную, ни ценовую конкуренцию с импортными производителями Европы. Эксперт "Росконтроля" привел в пример отечественные сыры: российские производители заместили почти все виды европейских сыров, но стоимость килограмма составляет 1200-2000 руб.

"По данным исследований, такую продукцию могут позволить себе только 25% населения. В высоком ценовом сегменте проблем нет, самый высокий процент фальсификата в масс-маркете, где европейские сыры заместили продукты с запахом и вкусом сыра, но без молочных жиров", - резюмировал эксперт.

Как сообщало Накануне.RU, продуктовое эмбарго продлено до 2020 г. В Россию запрещено ввозить ряд продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позже в этот список были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина. Запрет продлевается каждый год.

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Росконтроль: Продуктовое эмбарго не повысило качество продуктов в магазинах

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Теги: Росконтроль, Александр Борисов, продуктовое эмбарго,



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