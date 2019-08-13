04 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске создадут муниципальное транспортное предприятие

В Челябинске создадут муниципальное транспортное предприятие. Об этом сообщила врио главы города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU  

"Сегодня мы с Сергеем Шалем (исполняющий обязанности заместителя губернатора - прим.) собирались по поводу создания нового  муниципального предприятия, в которое мы хотим слить весь общественный транспорт, который находится в нормальном состоянии и может ещё функционировать. Плюс 66 автобусов будут закуплены. Также, если будут средства, мы готовить купить ещё автобусы, потому что имеющиеся не в надлежащем состоянии", - рассказала она.  

Новые автобусы планируется поставить на самые востребованные маршруты.  

Также планируется в городе сделать выделенные полосы для общественного транспорта. 

"Планируем сделать часть выделенных полос. Таким образом мы у маршрутчиков хотим забрать пассажиров. Маршруткам по выделенным полосам будет нельзя ездить", - добавила она.

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В Челябинске создадут муниципальное транспортное предприятие

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Теги: муниципальное транспортное предприятие, наталья котова



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