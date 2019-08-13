Анастасия Волочкова отказалась от еды и выступает в предобморочном состоянии

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова (43) решила вернуть себе идеальные формы, но вместо силовых тренировок она выбрала голодание. Поклонники беспокоятся – тело звезды начинает выглядеть болезненным, а сама она признается: выступает в предобморочном состоянии, поскольку ничего не ест.

Волочкова очень переживает из-за фигуры - хочет похудеть

Накануне Волочкова давала мастер-класс отдыхающим в греческом отеле. Жара и голод сделали свое дело: "Дорогие мои, я рада была вам подарить вчера мой мастер-класс и автографсессию в нашем отеле. От чистого сердца, не жалея сил. Если честно, я вчера чуть в обморок не упала от нагрузки на жаре и от голода (я же не ем практически) Но зато я в форме, стройная, и мне приятно было всех вас увидеть и порадовать. Просто я сильная, и никогда перед зрителями не показываю усталости. Но она так накопилась. Я вчера за весь день съела 4 ложки бульона Но все прекрасно! И Цветы ваши меня порадовали и дети. Я, кажется, за вчерашний день ещё больше похудела..." (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).