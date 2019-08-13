Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР

Украинские диверсанты подорвали четыре высоковольтные опоры ЛЭП в Шахтерске (ДНР), в результате чего был обесточен ряд районов города и ближайших населенных пунктов. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых ведомствах республики.

Уже через полчаса МГБ ДНР сделало официальное заявление. Сотрудниками МГБ был пойман один из подозреваемых. Предполагается, что их было несколько. Возбуждено уголовное дело по статьям УК ДНР "Террористический акт" и о незаконном приобретении, сбыте, хранении, ношении оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.